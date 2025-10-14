تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

"كل الأهالي منتظرني".. مرتضى منصور يعلن الترشح للبرلمان عن هذه الدائرة

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني للنادي الأهلي تطورات الحالة الصحية لنجم الفريق إمام عاشور بعد إصابته بفيروس (A).

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن إمام عاشور سيخضع لفحوصات وتحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل لتقييم حالته وتحديد موعد عودته إلى الأهلي وبدء تنفيذ برنامجه الخاص تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية والعودة للمباريات.

وجلس إمام عاشور لمدة أسبوعين بأحد المستشفيات قبل العودة إلى منزله؛ حيث يخضع لبروتوكول طبي كامل للتعافي من الفيروس على أن يتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقا لمدى استجابته للعلاج.

