تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

كتب : مصراوي

12:35 م 14/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني للنادي الأهلي تطورات الحالة الصحية لنجم الفريق إمام عاشور بعد إصابته بفيروس (A).

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن إمام عاشور سيخضع لفحوصات وتحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل لتقييم حالته وتحديد موعد عودته إلى الأهلي وبدء تنفيذ برنامجه الخاص تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية والعودة للمباريات.

وجلس إمام عاشور لمدة أسبوعين بأحد المستشفيات قبل العودة إلى منزله؛ حيث يخضع لبروتوكول طبي كامل للتعافي من الفيروس على أن يتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقا لمدى استجابته للعلاج.

