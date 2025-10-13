مباريات الأمس
حضور الأبيض.. قرار عاجل بشأن شكوى زيزو ضد نادي الزمالك

كتب : محمد خيري

05:14 م 13/10/2025
خضع نادي الزمالك اليوم الإثنين، لجلسة استماع من جانب، لجنة شؤون اللاعبين التابعة، للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أنه حضر من جانب نادي الزمالك، المستشار القانوني كمال شعيب، وطالب تأجيل الجلسة لفترة لحين تجهيز الأوراق المطلوبة للرد على اتهامات اللاعب.

وأوضح المصدر، أن لجنة شؤون اللاعبين قررت تأجيل الجلسة لمدة شهر، لحين تجهيز نادي الزمالك الرد، على أن يتم الحكم بعد هذه الجلسة.

جدير بالذكر، أن زيزو قدم شكوى ضد نادي الزمالك، وطالب الحصول على مبلغ 82 مليون جنيه، مستحقات متأخرة، بينما تقدم النادي الأبيض بشكوى أيضا ضد اللاعب، وطالب إيقافه والحصول على تعويض مادي.

