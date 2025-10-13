"فين شيكات ميدو وإيه مؤهلات جون".. أحمد بلال يطلق تصريحات نارية



قال أحمد بلال، إن إدارة نادي الزمالك الحالية وعدت فور نجاحها في الانتخابات إنها تعلم جيدًا مشاكل النادي وستعمل على حلها.

وأوضح بلال خلال تواجده ضيفًا على بودكاست "فنجان شاي": "بعد أزمة عدم تجديد عقد زيزو خرج الكابتن ميدو وقال أن هناك شيكات مفتوحة وتوهيم الجماهير إن الأزمات لها حلول والنادي قادر على التعاقد مع أي لاعب".

وأكمل: "معنى كلام ميدو وهو في موضع مسؤولية رسمية، أن نادي الزمالك لا يواجه مشاكل مالية أو إدارية وبعد عدة شهور يحدث العكس ويكتشف الجميع أن كل هذا غير صحيح".

وأردف: "إدارة الزمالك عندما قررت استبدال ميدو وحازم إمام بتاريخهم الكبير في الكرة، تم اختيار جون إدوارد، ولكن هل جون إدوارد يمتلك المقومات الفنية التي تجعله يحاسب المدير الفني واللاعبين على ما يحدث؟".

واستطرد:" هل تجربة جون إدوارد في فاركو ناجحة لأنه نجح في استمرار الفريق في الدوري الممتاز؟ أسوان استمر في الدوري موسمين بدون إمكانيات، فما هو معيار النجاح والمؤهلات التي تم التعاقد مع جون إدوارد بناءًا عليها ليخلف ميدو وحازم إمام في إدارة الكرة بنادي الزمالك؟".