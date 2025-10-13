أشرف صبحي يستقبل إنفانتينو على هامش مؤتمر السلام (صور)

بتواجد "آمر وليان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن للعميد بعد إنجاز المونديال

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على هامش فعاليات مؤتمر السلام المقام بمدينة شرم الشيخ.

ورحب وزير الشباب والرياضة برئيس الفيفا في مصر، مؤكدًا على عمق التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم، ودور الفيفا في دعم خطط تطوير كرة القدم المصرية والنهوض بالمنظومة الكروية على المستويين الفني والإداري.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات برامج تطوير الناشئين، وتمكين الشباب، ودعم كرة القدم النسائية، وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار الرياضي واستضافة كبرى البطولات الدولية.

من جانبه، أعرب إنفانتينو عن سعادته بالتواجد في مدينة السلام شرم الشيخ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم وتطوير الرياضة، مؤكدًا أن مصر باتت نموذجًا رائدًا في إفريقيا والمنطقة في مجال إدارة الرياضة وتنمية المواهب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات الرياضية، ودعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ قيم السلام والتعاون من خلال الرياضة.