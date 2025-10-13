دونجا: إمام عاشور ومحمد شحاته سيكونان مفاجأة حسام حسن في المونديال

تحدث تامر عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق، عن تأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2026، مؤكدا أن المرحلة المقبلة أصعب.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "كنت عنصر أساسي في منتخب مصر من أيام لعبي مع المنصورة، وكان شرف لي تمثيل بلادي في المحافل الدولية".

وأضاف: "شاركت في أمم إفريقيا 2004 مع محسن صالح، ومن وجهة نظري يجب على حساب حسن خوض فترة إعداد قوية قبل بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا:"إمام عاشور ومحمد شحاته سيكونان إضافة قوية لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ومفاجأة في كأس العالم خاصة وأن حسام حسن يثق فيهم جيدا".

وتفوق منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقيا.