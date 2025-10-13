مباريات الأمس
"بصوا المغرب بتعمل أيه".. شوبير يوجه رسالة قوية: معندهمش مدربين بالصحوبية

كتب : محمد خيري

12:09 م 13/10/2025

أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، على خلفية تأهل منتخب المغرب للشباب، إلى نهائي كأس العالم للشباب الذي يقام في تشيلي حاليا، في ظل خروج منتخب مصر من الدور الأول.

قال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "المنتخب المغربي للشباب فاز على أمريكا وصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب، المنتخب المغربي للكبار في كأس العالم النسخة الأخيرة فاز على إسبانيا والبرتغال وصعد إلى المربع الذهبي وأصبح أول منتخب عربي يصعد إلى هذا الدور".

وأضاف: "والمنتخب الأولمبي المغربي صعد إلى المربع الذهبي في الأولمبياد في النسخة الماضية وفاز بالميدالية البرونزية بعد الفوز على المنتخب المصري، ومنتخب المغرب للسيدات أيضًا قام بإنجازات كبيرة، وفريق نهضة بركان فاز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأكمل: "نحن نمتلك إمكانيات تجعلنا قريبين من منتخب المغرب، ما المانع من الاستفادة من التجربة المغربية؟ لا بد من تهنئة المغرب لكن في الوقت ذاته لا بد أن نعمل نحن بالشكل الصحيح، ولا بد أن نبتعد عن الأعذار لأننا أساتذة في الأعذار".

وأوضح: "نحن نملك مدربين مصريين جيدين ولدينا ميزانية لتوفير مدربين أجانب، ولا بد أن يكون هناك معايير مهمة لاختيار المدربين، للحالة النفسية واللغة وكيفية التعامل مع اللاعبين والخبرات وكيفية التعامل مع الإعلام بجانب معرفة الضغوط النفسية ولا يجب أن يتم اختيار المدربين بالصحوبية أو بالمجاملة، هذا منهج عام".

