مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

5 صور لتواجد جيس ثورب مدرب الأهلي في ستاد القاهرة لمتابعة مباراة مصر وغينيا

كتب - يوسف محمد:

10:15 م 12/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جيس ثورب (1)
  • عرض 5 صورة
    جيس ثورب (2)
  • عرض 5 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (7)
  • عرض 5 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواجد الدنماركي جيش ثورب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب غينيا بيساو، في الجولة العاشرة والأخيرة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وظهر ثورب في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، رفقة مدير الكرة بالنادي الأهلي وليد صلاح الدين والمدرب العام للفريق عادل مصطفى.

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ عدة أيام التعاقد بشكل رسمي مع الدنماركي جيس ثورب، لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين ونصف.

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد ضمن التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، خلال الجولة الماضية.

أقرأ أيضًا:

صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

نجم الدوري الإنجليزي يعرض بقايا سيارته عبر "eBay".. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس ثورب منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وغينيا بيساو مباراة مصر وغينيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان