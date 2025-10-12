"قبل السوبر الأفريقي".. أول قرار من مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من وي وديا

تواجد الدنماركي جيش ثورب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب غينيا بيساو، في الجولة العاشرة والأخيرة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وظهر ثورب في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، رفقة مدير الكرة بالنادي الأهلي وليد صلاح الدين والمدرب العام للفريق عادل مصطفى.

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ عدة أيام التعاقد بشكل رسمي مع الدنماركي جيس ثورب، لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين ونصف.

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد ضمن التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، خلال الجولة الماضية.

أقرأ أيضًا:

صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

نجم الدوري الإنجليزي يعرض بقايا سيارته عبر "eBay".. ما القصة؟