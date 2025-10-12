مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

2 3
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

0 0
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

2 1
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

4 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

اليونان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

0 0
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

29 12
20:00

ريد ستار

انضمام زوجة حسام عبد المجيد إلى فريق تغطية مباراة مصر وغينيا بيساو

كتب : نهي خورشيد

08:50 م 12/10/2025
انضمت ملك، زوجة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، إلى الفريق الإعلامي لقناة أون تايم سبورتس، ضمن طاقم التغطية الخاصة بمباراة الفراعنة وغينيا بيساو، التي تُقام ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"صوراً لها من داخل استاد القاهرة الدولي، معلقةً: "لقائي في أون تايم سبورتس بعد صعود منتخب مصر لكأس العالم 2026".

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأحد على استاد القاهرة، بعدما حسم المنتخب المصري تأهله رسمياً إلى المونديال، عقب ثلاثية جيبوتي الماضية.

