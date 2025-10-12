انضمام زوجة حسام عبد المجيد إلى فريق تغطية مباراة مصر وغينيا بيساو

"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

"قبل السوبر الأفريقي".. أول قرار من مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من وي وديا

انضمت ملك، زوجة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، إلى الفريق الإعلامي لقناة أون تايم سبورتس، ضمن طاقم التغطية الخاصة بمباراة الفراعنة وغينيا بيساو، التي تُقام ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"صوراً لها من داخل استاد القاهرة الدولي، معلقةً: "لقائي في أون تايم سبورتس بعد صعود منتخب مصر لكأس العالم 2026".

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأحد على استاد القاهرة، بعدما حسم المنتخب المصري تأهله رسمياً إلى المونديال، عقب ثلاثية جيبوتي الماضية.

اقرأ أيضًا:

الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة مصر وغينيا

مشادة حادة بين حارس مرمى ليفربول السابق وكريستيانو رونالدو (فيديو)