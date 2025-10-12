"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

قرر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة، من التدريبات بعد الهزيمة وديا أمام وي اليوم الأحد.

وتعرض فريق بيراميدز للهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الأحد، في إطار استعدادا بيراميدز لمباراة السوبر الأفريقي.

وكان بيراميدز، نجح في التتويج مع بداية الموسم الحالي بلقب بطل كأس القارات الثلاث: "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ"، بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة السوبر الأفريقي.

ويشارك بيراميدز في مباراة السوبر الأفريقي، باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

