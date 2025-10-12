بيراميدز يسقط أمام وي ودياً استعداداً للسوبر الإفريقي

"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره نادي وي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أُقيمت اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وسجّل هدفي بيراميدز كلٌّ من دودو الجباس والبرازيلي إيفرتون داسيلفا.

وغاب عن ودية بيراميدز اليوم عدد كبير من اللاعبين بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية، إلى جانب إصابة الثنائي محمود زلاكة وأسامة جلال.

ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكوّن من:

شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع محمود مرعي، طارق علاء، علي جبر، وأحمد توفيق، وفي الوسط محمود دونجا، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، ومحمد رضا بوبو، بينما قاد الهجوم دودو الجباس.

وخلال الشوط الثاني، دفع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدد من لاعبي الشباب والناشئين، من بينهم عبد الرحمن جودة، زياد هيثم، أدهم نبيل، حسن طارق، زياد النواوي، زياد شاكر، وأحمد سيد.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها السبت القادم.