مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

2 3
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

0 0
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

2 1
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

4 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

اليونان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

0 0
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

29 12
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يسقط أمام وي ودياً استعداداً للسوبر الإفريقي

كتب : نهي خورشيد

07:19 م 12/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (3)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (6)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (7)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (4)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (1)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره نادي وي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أُقيمت اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وسجّل هدفي بيراميدز كلٌّ من دودو الجباس والبرازيلي إيفرتون داسيلفا.

وغاب عن ودية بيراميدز اليوم عدد كبير من اللاعبين بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية، إلى جانب إصابة الثنائي محمود زلاكة وأسامة جلال.

ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكوّن من:

شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع محمود مرعي، طارق علاء، علي جبر، وأحمد توفيق، وفي الوسط محمود دونجا، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، ومحمد رضا بوبو، بينما قاد الهجوم دودو الجباس.

وخلال الشوط الثاني، دفع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدد من لاعبي الشباب والناشئين، من بينهم عبد الرحمن جودة، زياد هيثم، أدهم نبيل، حسن طارق، زياد النواوي، زياد شاكر، وأحمد سيد.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها السبت القادم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وي ضد بيراميدز بيراميدز السوبر الأأفريقي أخبار بيراميدز دودو الجباس بركان المغربي كأس السوبر الإفريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان