مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

0 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

2 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

"موقف الخطيب من الفوز بالتزكية".. لائحة جديدة في الأهلي تُغيّر قواعد الانتخابات

كتب : نهي خورشيد

05:33 م 12/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جولة لقائمة محمود الخطيب (9)
  • عرض 6 صورة
    جولة لقائمة محمود الخطيب (10)
  • عرض 6 صورة
    جولة لقائمة محمود الخطيب (3)
  • عرض 6 صورة
    جولة لقائمة محمود الخطيب (8)
  • عرض 6 صورة
    جولة لقائمة محمود الخطيب (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألزمت لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي جميع المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة ضرورة الحصول على نسبة لا تقل عن 25% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.

ويأتى ذلك القرار من أجل ضمان الفوز بالمقاعد غير المتنافس عليها بعد الحصول على الأعلى تصويت، بجانب إنهاء مبدأ النجاح بالتزكية داخل النادي.

وبحسب لائحة القلعة الحمراء الجديدة، فإن أي مقعد يخلو من المنافسين لا يمنح المرشح فوزاً تلقائياً، بل يشترط حصوله على تأييد ربع عدد الحضور البالغ النصاب القانوني لهم خمسة آلاف عضو، وذلك خلال الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتنطبق هذه القاعدة على الكابتن محمود الخطيب المرشح الوحيد على مقعد الرئيس، والمهندس ياسين منصور على مقعد نائب الرئيس، والمهندس خالد مرتجي على مقعد أمين الصندوق، إلى جانب الثنائي إبراهيم العامري ورويدا هشام المرشحين لعضوية المجلس تحت السن، والذين يخوضون الانتخابات دون منافسة مباشرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي انتخابات الأهلي محمود الخطيب الخطيب لائحة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟