ألزمت لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي جميع المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة ضرورة الحصول على نسبة لا تقل عن 25% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.

ويأتى ذلك القرار من أجل ضمان الفوز بالمقاعد غير المتنافس عليها بعد الحصول على الأعلى تصويت، بجانب إنهاء مبدأ النجاح بالتزكية داخل النادي.

وبحسب لائحة القلعة الحمراء الجديدة، فإن أي مقعد يخلو من المنافسين لا يمنح المرشح فوزاً تلقائياً، بل يشترط حصوله على تأييد ربع عدد الحضور البالغ النصاب القانوني لهم خمسة آلاف عضو، وذلك خلال الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتنطبق هذه القاعدة على الكابتن محمود الخطيب المرشح الوحيد على مقعد الرئيس، والمهندس ياسين منصور على مقعد نائب الرئيس، والمهندس خالد مرتجي على مقعد أمين الصندوق، إلى جانب الثنائي إبراهيم العامري ورويدا هشام المرشحين لعضوية المجلس تحت السن، والذين يخوضون الانتخابات دون منافسة مباشرة.