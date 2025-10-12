أول تعليق من سيف زاهر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ

علق الإعلامي سيف زاهر، على قرار تعيينه بشكل رسمي عضوا بمجلس الشيوخ، بقرار من السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بكل الامتنان والفخر أتشرّف اليوم بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ المصري".

‏

وأضاف: "هي ثقة غالية أعتزّ بها وأعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة أضعها على عاتقي بكل إخلاص من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم".

وأكمل: "تعوّدت دائمًا أن أعمل من القلب، واليوم أعد بأن يكون صوتي في المجلس امتدادًا لهذا الإيمان، وأن أشارك بكل ما أملك من فكر وخبرة في دعم مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة".

واختتم تصريحاته: "شكرًا لكل من هنّأني ودعمني.. وبإذن الله أكون دائمًا عند حسن الظن".