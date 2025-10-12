مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

أول تعليق من سيف زاهر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ

كتب : محمد خيري

02:25 م 12/10/2025

الإعلامي سيف زاهر

علق الإعلامي سيف زاهر، على قرار تعيينه بشكل رسمي عضوا بمجلس الشيوخ، بقرار من السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بكل الامتنان والفخر أتشرّف اليوم بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ المصري".

وأضاف: "هي ثقة غالية أعتزّ بها وأعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة أضعها على عاتقي بكل إخلاص من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم".

وأكمل: "تعوّدت دائمًا أن أعمل من القلب، واليوم أعد بأن يكون صوتي في المجلس امتدادًا لهذا الإيمان، وأن أشارك بكل ما أملك من فكر وخبرة في دعم مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة".

واختتم تصريحاته: "شكرًا لكل من هنّأني ودعمني.. وبإذن الله أكون دائمًا عند حسن الظن".

سيف زاهر مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

