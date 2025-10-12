"أثار الجدل".. أبرز 10 تصريحات لـ أسامة نبيه مع إبراهيم فايق
كتب : محمد عبد الهادي
تصدر أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلي بها في ظهوره التلفزيوني.
وأثار أسامة نبيه حالة من الخلاف والجدل لدى الجمهور المصري، بعد تصريحاته عن منتخب مصر عقب توديع بطولة كأس العالم للشباب.
ويستعرض "مصراوي"، أبرز "ردود" أسامة نبيه في ظهوره مع إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر كالتالي:
- أنا أعتذر عن عدم التوفيق.. لكن الناس اللى عاوزه تسمع "أنا آسف عشان أنا فشلت" دى مش هسمعهالهم.
- عن عدم إعتذارك بعد توديع البطولة؟.. أنا أعتذرت بعد خسارة المباراة الثانية ومش كل مرة هطلع إعتذر.
- لماذا لم تدفع باللاعبين الكبار والمهمين في المباريات؟.. "لا أنا كنت مخليهم للأوقات الصعبة ومحوشهم للأدوار التالية"
- هل قرارك صحيح بخصوص عدم إشراك اللاعبين الكبار؟.. "طبعا قراري صح سواء صعدت أو لا ودي حسبة مدربين".
- مشكلة في المهاجمين؟.. دي مصر كلها عندها مشكلة مش أنا بس.
- كيف تذهب للبطولة بدون ظهير أيمن؟.. كنت هلاعب المهاجم نايل ظهير أيمن لإني واخد لاعيبه بتلعب في كذا مكان والكلام ده مش هيعجب ناس كتير و متشغلش بالك".
- عدم سؤالك على نجل سيد عبدالحفيظ بعد إصابته؟.. "هو ماشي من عندي سليم".
- لو رجع بيك الزمن هتختار "نايل" في قائمتك مرة آخري؟.. "طبعا هختاره تاني وتالت ورابع".
- أنا لم أفشل ولم أخفق، وأنا مدرب عندي تاريخ وسيرة ذاتية.
- منتخب الشباب ودّع كأس العالم للشباب باللائحة وليس بكرة القدم.. وكلام الكورة والواقع بيقول ان منتخبنا مايقدرش يكسب اليابان.