"أثار الجدل".. أبرز 10 تصريحات لـ أسامة نبيه مع إبراهيم فايق

تصدر أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلي بها في ظهوره التلفزيوني.

وأثار أسامة نبيه حالة من الخلاف والجدل لدى الجمهور المصري، بعد تصريحاته عن منتخب مصر عقب توديع بطولة كأس العالم للشباب.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز "ردود" أسامة نبيه في ظهوره مع إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر كالتالي: