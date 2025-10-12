"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

يختتم المنتخب الوطني المصري، مباريات اليوم الأحد في التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ويستضيف منتخب مصر، نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي حسم الفراعنة التأهل لها بشكل رسمي.

وتعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه في المباراة الماضية على جيبوتي بثلاثية، في الجولة الماضية من التصفيات.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تنقل شبكة قنوات أون سبورت، مباراة منتخب مصر أمام غينيا يساو التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتحديداً عبر قناة "أون سبورت 1".

ويقام الاستوديو الرئيسي من الساعة السابعة مساءً وحتى الثامنة مساءً، ويقدمه: أحمد خيري وأميرة جمال وفي ضيافتهم جمال عبد الحميد وأحمد فتحي.

ويتولى التعليق على المباراة كلاً من: محمد الكواليني قناة صوتية 1، ومحمد الشاذلي قناة صوتية 2.

حفل غنائي مجاني

ويقام على هامش مباراة منتخب مصر أمام غينيا، حفل غنائي مجاني للجماهير، بمناسبة الإنجاز الكبير بالتأهل إلى كأس العالم 2026، ويحيي هذا الحفل النجم أحمد سعد وحمادة هلال.