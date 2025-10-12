مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

حفل غنائي مجاني وإنجاز تاريخي.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

كتب : محمد خيري

11:08 ص 12/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (10)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (3)
  • عرض 17 صورة
    منتخب مصر (5)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    تدريبات منتخب مصر (9) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختتم المنتخب الوطني المصري، مباريات اليوم الأحد في التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ويستضيف منتخب مصر، نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي حسم الفراعنة التأهل لها بشكل رسمي.

وتعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه في المباراة الماضية على جيبوتي بثلاثية، في الجولة الماضية من التصفيات.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تنقل شبكة قنوات أون سبورت، مباراة منتخب مصر أمام غينيا يساو التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتحديداً عبر قناة "أون سبورت 1".

ويقام الاستوديو الرئيسي من الساعة السابعة مساءً وحتى الثامنة مساءً، ويقدمه: أحمد خيري وأميرة جمال وفي ضيافتهم جمال عبد الحميد وأحمد فتحي.

ويتولى التعليق على المباراة كلاً من: محمد الكواليني قناة صوتية 1، ومحمد الشاذلي قناة صوتية 2.

حفل غنائي مجاني

ويقام على هامش مباراة منتخب مصر أمام غينيا، حفل غنائي مجاني للجماهير، بمناسبة الإنجاز الكبير بالتأهل إلى كأس العالم 2026، ويحيي هذا الحفل النجم أحمد سعد وحمادة هلال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مباراة منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وغينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
الجنيه يقلل خسائره ويعاود الارتفاع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم