تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

"أرض أخرى كانت مهددة بالسحب".. المندوه يكشف آخر تطورات أزمة 6 أكتوبر

كتب : نهي خورشيد

11:39 م 11/10/2025
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    أرض الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    حسام المندوه
    حسام المندوه
    حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك
    حسام المندوه (1)

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بمثابة ضربة قاسية للنادي.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: "منذ سبعة أشهر ونحن لا نعرف مصيرنا، لا نعلم إن كنا سنعود إلى أرض أكتوبر أم سنظل بدونها، وهذه حالة لا يمكن أن يستمر فيها نادٍ بحجم الزمالك".

وأضاف: "حتى أرض ميت عقبة كانت مهددة بالسحب لولا تدخلنا لحل الأزمة، إذ كانت مستحقات وزارة الأوقاف المتأخرة على النادي تبلغ نحو 17 مليون جنيه".

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك على الرغم ما يمر به من أزمات، سيظل قلعة رياضية كبرى في مصر، مشيراً إلى أن النادي لن يستعيد استقراره الكامل إلا بعد استعادة أرض 6 أكتوبر.

الزمالك أخبار الزمالك حسام المندوه أرض أكتوبر أرض الزمالك

