"أرض أخرى كانت مهددة بالسحب".. المندوه يكشف آخر تطورات أزمة 6 أكتوبر

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بمثابة ضربة قاسية للنادي.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: "منذ سبعة أشهر ونحن لا نعرف مصيرنا، لا نعلم إن كنا سنعود إلى أرض أكتوبر أم سنظل بدونها، وهذه حالة لا يمكن أن يستمر فيها نادٍ بحجم الزمالك".

وأضاف: "حتى أرض ميت عقبة كانت مهددة بالسحب لولا تدخلنا لحل الأزمة، إذ كانت مستحقات وزارة الأوقاف المتأخرة على النادي تبلغ نحو 17 مليون جنيه".

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك على الرغم ما يمر به من أزمات، سيظل قلعة رياضية كبرى في مصر، مشيراً إلى أن النادي لن يستعيد استقراره الكامل إلا بعد استعادة أرض 6 أكتوبر.

