أسرة مدرب الأهلي تصل القاهرة

استقبل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسرة ياس ثورب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

ووصلت أسرة المدرب الدنماركي اليوم للاستقرار في القاهرة، حيث وحرص مدير الكرة على متابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة أسرة المدير الفني الدنماركي، في إطار العمل على توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع المدير الفني الدنماركي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وبعد توقيع العقود، تحدث ياس ثورب عن طموحه مع المارد الأحمر ومدى سعادته وتلهفه لقيادة الأهلي، وأهدافه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التصريحات اضغط هنا

