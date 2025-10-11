تفاصيل مكالمة محمد مجدى أفشة مع والد طفل في غزة طلب قميصه

لبى محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب أحد جماهير النادي الأهلي في فلسطين، الذي تحدث عن حبه للمارد الأحمر وللاعبه محمد مجدى أفشة.

وتم تداول فيديو خلال الأيام الماضية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص فلسطيني يقوم بإحضار قميص النادي الأهلي الذي يحمل رقم أفشة، ويمنحه لنجله ويطلب الحصول على قميص المباريات الخاص باللاعب.

ونشر محمد الدلو والد الطفل الذي ظهر في الفيديو، فيديو اليوم عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك"، لمكالمة تجمع بينه وبين نجم وسط المارد الأحمر محمد مجدى أفشة، في لقطة أدخلت السعادة على الرجل ونجله بشكل كبير.

وأكد أفشة خلال حديثه مع والد الطفل في الهاتف: "انا بحبك ومستنيك تنزل مصر، علشان أسلمك تي شيرت النادي الأهلي وتزور النادي كمان"، واستمر الطفل خلال المكالمة يردد جملة: "بحبك أفشة".

واختتم والد الطفل مكالمته مع نجم الأهلي، قائلا: "رسالتنا من عزة يا كابتن، أنك عمرك ما تركت أهل غزة، كذلك النادي الأهلي وكل أهل مصر دائما وراء غزة".

وكان الصحفي الفلسطيني، أنس النجار، نشر أمس الجمعة، فيديو للطفل الفلسطيني وهو يرتدي قميص أفشة وكتب: "أنا أخر الشهر نازل مصر إن شاء الله، لازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وخد تي شيرت أفشة أوصلوا لجهاد إبن صديقي محمد الدلو". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

