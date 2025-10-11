مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

0 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

تفاصيل مكالمة محمد مجدى أفشة مع والد طفل في غزة طلب قميصه

كتب - يوسف محمد:

07:26 م 11/10/2025
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة (3)
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة (4)
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة (5)
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة (6)
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة (7)
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة (8)
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة (2)
    مكالمة بين طفل في غزة وأفشة

لبى محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب أحد جماهير النادي الأهلي في فلسطين، الذي تحدث عن حبه للمارد الأحمر وللاعبه محمد مجدى أفشة.

وتم تداول فيديو خلال الأيام الماضية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص فلسطيني يقوم بإحضار قميص النادي الأهلي الذي يحمل رقم أفشة، ويمنحه لنجله ويطلب الحصول على قميص المباريات الخاص باللاعب.

ونشر محمد الدلو والد الطفل الذي ظهر في الفيديو، فيديو اليوم عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك"، لمكالمة تجمع بينه وبين نجم وسط المارد الأحمر محمد مجدى أفشة، في لقطة أدخلت السعادة على الرجل ونجله بشكل كبير.

وأكد أفشة خلال حديثه مع والد الطفل في الهاتف: "انا بحبك ومستنيك تنزل مصر، علشان أسلمك تي شيرت النادي الأهلي وتزور النادي كمان"، واستمر الطفل خلال المكالمة يردد جملة: "بحبك أفشة".

واختتم والد الطفل مكالمته مع نجم الأهلي، قائلا: "رسالتنا من عزة يا كابتن، أنك عمرك ما تركت أهل غزة، كذلك النادي الأهلي وكل أهل مصر دائما وراء غزة".

وكان الصحفي الفلسطيني، أنس النجار، نشر أمس الجمعة، فيديو للطفل الفلسطيني وهو يرتدي قميص أفشة وكتب: "أنا أخر الشهر نازل مصر إن شاء الله، لازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وخد تي شيرت أفشة أوصلوا لجهاد إبن صديقي محمد الدلو". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

