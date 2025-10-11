مباريات الأمس
عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته "تمارا"

كتب : هند عواد

12:33 م 11/10/2025
احتفل عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وزوجته، بعيد ميلاد ابنتهما "تمارا"، في حفل عائلي مع أسرته.

ونشرت يارا نعوم، زوجة عماد متعب، صورت من حفل عيد ميلاد ابنتها، على صحفتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تمارا تُكمل عامها الثاني عشر (٩/٥/٢٠٢٥)، في كل عام، أتذكر كم نحن محظوظون بوجود هذا الفريق الرائع بجانبنا، أولئك الذين يحولون كل احتفال إلى ذكرى ساحرة".

في سياق متصل، قال عماد متعب عن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026: "الفوز في مباراة جيبوتى جاء بشكل جيد والضغط منذ بداية اللقاء ومحمد صلاح قائد المنتخب تمكن من تسجيل هدفين بشكل رائع والهدف الثالث يبين إمكانيات اللاعب الكبيرة".

