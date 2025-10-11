مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

جميع المباريات

دفعة قوية للأهلي قبل مباراة إيجل نوار البوروندي

كتب : مصراوي

12:13 م 11/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن مستجدات إصابة الظهير الأيسر للنادي الأهلي محمد شكري قبل مباراة إيجل نوار البوروندي.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره إيجل نوار عند الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن محمد شكري سيتواجد في قائمة الأهلي لمباراة إيجل نوار.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية للفريق وتم الاستقرار على سفره مع الفريق.

