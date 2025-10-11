ابنة حسام حسن تدعمه من معسكر منتخب مصر (صورة)

دفعة قوية للأهلي قبل مباراة إيجل نوار البوروندي

"ابني رجع زي الأول".. والدة صفقة الزمالك الغامضة تخطف الأضواء.. ورد غير

حرصت عائلة العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على دعمه قبل مباراة غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت يارا ابنة حسام حسن، صورتها وشقيقتها مع والده وعمها إبراهيم حسن، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من معسكر منتخب مصر.

ويستضيف منتخب مصر غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 20226.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، وتصدر مجموعته بـ23 نقطة.

