تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

ابنة حسام حسن تدعمه من معسكر منتخب مصر (صورة)

كتب : هند عواد

11:12 ص 11/10/2025
حرصت عائلة العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على دعمه قبل مباراة غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت يارا ابنة حسام حسن، صورتها وشقيقتها مع والده وعمها إبراهيم حسن، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من معسكر منتخب مصر.

عائلة حسام حسن من معسكر منتخب مصر

ويستضيف منتخب مصر غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 20226.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، وتصدر مجموعته بـ23 نقطة.

