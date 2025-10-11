مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

"موقف طريف مع حسين الشحات".. فيديو جولة ياس سوروب في النادي الأهلي

كتب : مصراوي

10:53 ص 11/10/2025
حرص المدير الفني الدنماركي الجديد لفريق الأهلي ياس سوروب على زيارة مرافق النادي في جولة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي التقديمي له بمقر الجزيرة.

وتفقد ياس سوروب مرافق النادي كما زار غرفة ملابس الفريق الأول وصافح اللاعبين المتواجدين فيما شهد موقفًا طريفًا حين وجد حسين الشحات بغرفة العلاج الطبيعي يؤدي برنامجه التأهيلي.

وكان النادي الأهلي، أعلن مساء أمس الجمعة، رحيل عماد النحاس عن الفريقن بعد تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق.

وعقد الأهلي بمقره في الجزيرة يوم أمس مؤتمرًا صحفياً لتقديم مدربه الدنماركي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

ياس سوروب حسين الشحات الأهلي مدرب الأهلي الجديد

