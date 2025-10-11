رسميا.. الكشف عن وجهة عماد النحاس المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

دعا محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، إلى ضرورة توحيد صفوف أبناء القلعة البيضاء في هذه المرحلة الحرجة، خاصة بعد تراجع المستوي في الفترة الأخيرة.

وقال الخواجة في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة:" الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه، وأي مدير فني معرض للخطأ، لكن الأهم هو تدارك هذه الأخطاء خلال فترة التوقف الحالية".

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير وتاريخه مليء بالبطولات، وسنتمكن من تصحيح المسار والعودة بقوة".

واختتم نجم الزمالك الأسبق بتهنئة الجماهير المصرية بعد تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، قائلاً: "أبارك على هذا الإنجاز الكبير، وعلينا جميعاً دعم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام وإبراهيم حسن في المرحلة المقبلة".

