مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

جميع المباريات

إعلان

"يستحق التضحية".. محمود الخواجة يتحدث عن مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة

كتب - نهى خورشيد

12:23 ص 11/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (2)
  • عرض 6 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (1)
  • عرض 6 صورة
    الزمالك ضد غزل المحلة
  • عرض 6 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، إلى ضرورة توحيد صفوف أبناء القلعة البيضاء في هذه المرحلة الحرجة، خاصة بعد تراجع المستوي في الفترة الأخيرة.

وقال الخواجة في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة:" الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه، وأي مدير فني معرض للخطأ، لكن الأهم هو تدارك هذه الأخطاء خلال فترة التوقف الحالية".

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير وتاريخه مليء بالبطولات، وسنتمكن من تصحيح المسار والعودة بقوة".

واختتم نجم الزمالك الأسبق بتهنئة الجماهير المصرية بعد تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، قائلاً: "أبارك على هذا الإنجاز الكبير، وعلينا جميعاً دعم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام وإبراهيم حسن في المرحلة المقبلة".

اقرأ أيضًا:
"أثبت أنه أخ أكبر".. 21 صورة ترصد قوة علاقة محمد صلاح وأشقائه

الغندور يهدي قمصان الأهلي للجماهير في المول.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمود الخواجة مدرب الزمالك الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة