كشف حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك عن خطوة محتملة من مجلس الإدارة تجاه الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وردّ المندوه خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر، على سؤال: هل يتم الاستعانة بمدرب عام مصري في الجهاز الفني؟ بقوله: "ندرس هذا الأمر".

وأتم أمين الصندوق بالزمالك تصريحاته بالتشديد على ثقتهم في فيريرا واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

ترتيب الزمالك في الدوري الزمالك

يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري المتصدر وكذلك عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

