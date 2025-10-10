لمناسبة طريقة لعبه.. أول ملاحظة لـ ياس ثورب على لاعبي الأهلي

ماذا قال ثورب المدرب الجديد للأهلي في المؤتمر الصحفي؟

أول ظهور لمدرب الأهلي الجديد ياس ثورب في التتش

كشفت قناة النادي الأهلى، أولى لحظات الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد، على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت قناة النادي، أن ياس ثورب أبدى ملاحظته على تراجع الأداء البدني للاعبي الفريق الأول.

وأضافت: "ثورب قال إن اللاعبين يحتاجون لزيادة المعدل البدني في الفترة المقبل، حتى يناسبوا طريقة لعبه التي تعتمد على الهجوم".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع ياس ثورب، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل بسبب تراجع نتائج الفريق.

اقرأ أيضًا:

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026