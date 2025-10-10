مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

0 5
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 7
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

إعلان

لمناسبة طريقة لعبه.. أول ملاحظة لـ ياس ثورب على لاعبي الأهلي

كتب : هند عواد

04:40 م 10/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أول ظهور لياس ثورب في التتش (2)
  • عرض 9 صورة
    أول ظهور لياس ثورب في التتش (1)
  • عرض 9 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (1)
  • عرض 9 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (3)
  • عرض 9 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (2)
  • عرض 9 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت قناة النادي الأهلى، أولى لحظات الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد، على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت قناة النادي، أن ياس ثورب أبدى ملاحظته على تراجع الأداء البدني للاعبي الفريق الأول.

وأضافت: "ثورب قال إن اللاعبين يحتاجون لزيادة المعدل البدني في الفترة المقبل، حتى يناسبوا طريقة لعبه التي تعتمد على الهجوم".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع ياس ثورب، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل بسبب تراجع نتائج الفريق.

اقرأ أيضًا:

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس ثورب مدرب الأهلي الأهلي مدرب الأهلي الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة