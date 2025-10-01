مباريات الأمس
في عيد ميلاده.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن تريزيجيه وزوجته وعائلته

كتب- محمد عبدالهادي:

08:04 م 01/10/2025
يحتفل اليوم اليوم الأربعاء، محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ31، حيث انه من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994.

وبعيدًا عن حياة تريزيجيه الكروية ومسيرته الحافلة في الملاعب الأوروبية والمصرية، إلا أنه دائمًا ما يضع حياته العائلية بعيدًا عن الاعلام.

وفي السطور التالية، نوضح أبرز المعلومات عن تريزيجيه وعائلته كالتالي:

يبلغ تريزيجيه من العمر 31 عاما، ولد بمحافظة كفر الشيخ، لأسرة مكونة من 6 أشخاص بخلافه، هم والده ووالدته 4 أشقاء هو الأصغر بينهم.

تريزيجيه متزوج من المهندسة روان عمر القصري، ولديه منها طفلين وأنجب منها طفلين هما "يزن وتولين".

احتفل تريزيجيه بخطوبته في 7 يوليو 2018، وفي ديسمبر 2018 تزوج منها.

زوجته روان القصري تعمل في مجال الذكاء الإصطناعي.

ولد تريزيجيه لأسرة متوسطة الحال، حيث كان يعمل والده مصففا للشعر.

والده مارس رياضة المصارعة من قبل ولكن لم يحترفها بشكل كبير.

والد تريزيجيه كان يشجع الزمالك لكنه فضل أن ينتقل نجله إلى الأهلي في طفولته بعد طلب من شقيقه الأكبر أحمد.

ودائما ما يحصر تريزيجيه، على إبراز دور عائلته معه في مسيرته الكروية، حيث قال في تصريحات تليفزيونية من قبل: "عائلتي بالنسبة لي كل شيئ، هما السبب الرئيسي فيما وصلت إليه، سواء والدي أو والدتي وكذلك أشقائي، من بينهم شقيقي الأكبر الذي كان يمتلك مهارة أكثر مني في كرة القدم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه وعائلته تريزيجيه تريزيجيه وزوجته عيد ميلاد تريزيجيه الأهلي

فيديو قد يعجبك:



