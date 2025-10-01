مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 2
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

البروفة الأخيرة قبل السوبر.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

كتب : هند عواد

05:18 م 01/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (2)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (6)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (7)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (4)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (5)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز يتوجه إلى ملعب مباراة الجيش الرواندي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز الفوز على الجيش الرواندي، بثنائية فيستون ماييلي دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في مباراة الذهاب.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل 5 أكتوبر، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندي طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي مساعد أول، والكونغولي تشاني يانيس مساعد ثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لبيراميدز، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الأفريقية، في السوبر الأفريقي، يوم 18 أكتوبر الحالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الجيش الرواندي بيراميدز والجيش الرواندي موعد مباراة بيراميدز المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة