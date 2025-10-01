البروفة الأخيرة قبل السوبر.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز الفوز على الجيش الرواندي، بثنائية فيستون ماييلي دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في مباراة الذهاب.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل 5 أكتوبر، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندي طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي مساعد أول، والكونغولي تشاني يانيس مساعد ثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لبيراميدز، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الأفريقية، في السوبر الأفريقي، يوم 18 أكتوبر الحالي.