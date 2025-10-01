لا بديل عن الفوز.. فرصتان لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم

مؤلمة.. أول تعليق لخوان بيزيرا بعد هزيمة الزمالك من الأهلي

يمتلك منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، فرصتين للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، رغم الهزيمة في أول مباراتين من اليابان ونيوزيلندا.

وخسر منتخب مصر للشباب من اليابان بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية من نيوزيلندا مساء أمس، بنتيجة 2-1.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب في كأس العالم، كالآتي:

1- اليابان – 6 نقاط – الفارق 4

2- تشيلسي – 3 نقاط – الفارق 1-

3- نيوزيلندا – 3 نقاط – الفارق 0

4- مصر – 0 نقاط – الفارق 3-

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره تشيلي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، على يواجه نيوزيلندا اليابان.

فرصتان لتأهل منتخب مصر للشباب إلى دور الـ16 من كأس العالم

يتأهل منتخب مصر بشكل مباشر إلى دور الـ16، في حالة الفوز على تشيلي بـ4 أهداف فأكثر، مع فوز اليابان على نيوزيلندا، مع الحفاظ على شباكها.

يصبح حينها ترتيب المجموعة كالآتي:

1- اليابان - 9 نقاط

2- مصر - 3 نقاط بفارق 1

3- نيوزيلندا - 3 نقاط – الفارق 0

4- تشيلسي - 3 نقاط - الفارق 1-

كما يتأهل منتخب مصر للشباب إلى دور الـ16 كأفضل ثالث، في حال الفوز على تشيلسي بـ4 أهداف فأكثر، دون النظر إلى نتيجة مباراة اليابان ونيوزيلندا.

