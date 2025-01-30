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مش عيب.. أيمن يونس يوجه نصيحة عاجلة لإدارة الزمالك

08:13 م الخميس 30 يناير 2025
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كتب- محمد عبد الهادي:

وجه أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، نصيحة عاجلة لـ مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك فيما يتعلق بإنشاء شركة كرة لإدارة ملف الصفقات.

وكتب نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي"إكس": مش عيب علي مجلس إدارة الزمالك المحترمين تأخذ قرار مهم زي إنشاء إدارة خاصة لكرة القدم مسؤولة بشكل فني وإداري عن كرة القدم..ارشح ميدو يكون مسؤل في هذه المرحلة مع مجلس الاداره..مش عيب اننا نخسر مرحلة لكن العيب اننا نعاند و نستمر في الخسارة..كل المساندة والدعم لمجلس إدارة الزمالك.

الزمالك يقترب من إعلان صفقتين

في سياق متصل، يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك، الزمن لعقد أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الجاري.

من جانبه أكد مصدر لمصراوي، أن الثنائي محمود جهاد لاعب فاركو، وأحمد حسام مدافع الجونة، على أعتاب الانتقال للقلعة البيضاء خلال الساعات القادمة بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي على كل الأمور المادية.

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نصيحة عاجلة لإدارة الزمالك أيمن يونس إنشاء شركة كرة بنادي الزمالك أيمن يونس على انستجرام نادى الزمالك
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