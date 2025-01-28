مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

شتوتجارت

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يحدد مطالبه المادية لبيع إبراهيم عادل

10:54 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (18)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (10)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (13)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (14)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (15)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل ومحمد هاني_1
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (16)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (5)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (8)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (2)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (1)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حدد نادي بيرميدز، مطالبه المادية لرحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم إبراهيم عادل، خاصة مع اهتمام خيتافي الإسباني بضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت إذاعة "ريليفو" الإسبانية، أن بيراميدز يريد 3 ملايين يورو (ما يقرب من 157 مليون جنيه) للاستغناء عن إبراهيم عادل، كما أنه لا ينوي الموافقة على أي عروض أقل من هذا المبلغ.

وأضافت الإذاعة: "خيتافي سيحاول حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الحالي، على تلبية طلبات بيراميدز أو التوصل لحل يرضي جميع الأطراف".

إبراهيم عادل مع بيراميدز ومنتخب مصر

ظهر إبراهيم عادل صاحب الـ23 عاماً، بمستوى استثنائي خلال منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إذ لعب دوراً محورياً في قيادة منتخب مصر إلى نصف النهائي.

وسجل عادل ثلاثة أهداف خلال أولمبياد باريس، منها هدفين حاسمين في دور المجموعات أمام منتخب إسبانيا، الذي توج باللقب.

على صعيد مشاركاته مع بيراميدز، خاض إبراهيم عادل 148 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 39 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، ويرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

اقرأ أيضًا:

تحرك مفاجئ من بيراميدز للحصول على نقاط مباراة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم عادل خيتافي بيراميدز بيع إبراهيم عادل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقل مباراتي الأهلي والزمالك لهذا السبب

إعلان

إعلان