بسبب المكافأة.. هل تسبب ممدوح عباس في أزمة للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي؟

كتب : محمد خيري

10:54 ص 12/03/2026
كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل حالة الجدل، التي حدثت داخل صفوف فريق الزمالك قبل مواجهة إنبي، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية مكافآت مالية مقدمة من ممدوح عباس.

وأوضحت المصادر أن ممدوح عباس قرر منح لاعبي الفريق مكافأة خاصة عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة السابقة، وطلب من المدير الرياضي إرسال كشف يتضمن أسماء اللاعبين وقيمة المكافأة المقررة لكل لاعب تمهيدًا لتحويلها.

تفاصيل أزمة لاعبي الزمالك

وأضافت المصادر أن الكشف المطلوب لم يصل إلى عباس من جانب النادي، ما دفعه إلى صرف المكافآت وفق تقديره الشخصي، حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى تضم لاعبي التشكيل الأساسي، والثانية تشمل اللاعبين الاحتياطيين.

وبحسب المصدر، حصل لاعبو التشكيل الأساسي على مكافأة قدرها 30 ألف جنيه لكل لاعب، بينما حصل لاعبو دكة البدلاء على 20 ألف جنيه لكل لاعب، وهو ما أثار استياء البعض.

خسارة الزمالك من إنبي

يُذكر أن الزمالك تلقى خسارة أمام إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ليتوقف رصيد الفريق عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

