الكويت: أضرار مادية في مطار الكويت الدولي بعد هجوم بطائرات مسيّرة

كتب : د ب أ

11:30 ص 12/03/2026

مطار الكويت الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الكويت الدولي صباح اليوم الخميس لاستهداف من عدة طائرات مسيرة وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الراجحي قوله إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكد الراجحي الحرص الدائم للطيران المدني على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج الكويت

