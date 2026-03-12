أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الكويت الدولي صباح اليوم الخميس لاستهداف من عدة طائرات مسيرة وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الراجحي قوله إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكد الراجحي الحرص الدائم للطيران المدني على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.