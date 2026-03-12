انخفضت أسعار حديد عز والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36302.38 جنيه، بزيادة 200.25 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37775.36 جنيه، بتراجع 399.8 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4048 جنيه، بتراجع 54.16 جنيه.