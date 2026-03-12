إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. عز يتراجع

كتب : أحمد الخطيب

11:27 ص 12/03/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار حديد عز والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36302.38 جنيه، بزيادة 200.25 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37775.36 جنيه، بتراجع 399.8 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4048 جنيه، بتراجع 54.16 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الحديد سعر الأسمنت حديد عز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
شئون عربية و دولية

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
بالشماريخ.. جماهير الترجي التونسي تؤازر فريقها قبل مواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

بالشماريخ.. جماهير الترجي التونسي تؤازر فريقها قبل مواجهة الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا