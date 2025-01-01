حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من قبل الفريقان لخطف هدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولكن المحولات باءت بالفشل، ليفقدا نقطتان ثمينتان في المسابقة المحلية.

وفشل فريق مودرن سبورت في تحقيق أي فوز حتي الجولة السابعة في مسابقة الدوري، ليسجل بداية كارثية في مشواره هذا العام.

بهذا التعادل توقف ترتيب النادي الإسماعيلي عند المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، من انتصار و4 تعادلات وخسارتين.

كما تراجع فريق مودرن سبورت ليحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من 5 تعادلات وهزيمتين.