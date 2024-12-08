لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

دجوليبا

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الإفريقية

إنييمبا

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 1
16:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

1 1
16:00

بورنموث

جميع المباريات

إعلان

عودة بنتايك ومركز جديد لـ فتوح.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة إنيمبا

05:18 م الأحد 08 ديسمبر 2024

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنيبما النيجيري المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويشهد التشكيل عودة المغربي محمود بنتايك إلى مركز الظهير الأيسر مع وجود أحمد فتوح في وسط الملعب، ووجود عمر فرج في الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد .

خط الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

اقرأ أيضا:
للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة