ظهور صورة رفعت.. افتتاح متحف نادي الزمالك بحضور حسين لبيب (صور)

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كتب ـ محمد الميموني:

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبحضور المهندس هشام نصر نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وهاني برزي عضو المجلس، المتحف الخاص بالنادي اليوم السبت.

وقام بمهمة قص شريط افتتاح المتحف حسين لبيب والدكتور حسام المندوه وهاني بيرزي وحازم إمام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصات التواصل الإجتماعي صور من الحفل، وعلق: "السيدات والسادة هنا نحن من داخل متحف نادي الزمالك".

وظهرت في حفل الافتتاح صورة للراحل أحمد رفعت داخل متحف بطولات الزمالك الجديد.

الجدير بالذكر أن الزمالك دعى كل رموز القلعة البيضاء في مراسم افتتاح المتحف الجديد داخل النادي.