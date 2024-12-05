جلسة جوميز وتأهيل ماهر وراحة منسي.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

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كتب- محمد خيري:

خاض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق المران الجماعي صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و أدى ناصر ماهر عدة فقرات تأهيلية على أرضية ملعب النادي تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق، كما خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض التدريبات بالكرة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، و غاب على إثرها عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي المقابل، عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية وأكد للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

وفي المقابل، حصل ناصر منسي مهاجم الفريق، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم واكتفى بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقاً للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويغيب ناصر منسي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للإيقاف.

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