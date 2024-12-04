بعد أقاويل انقطاعه.. شيكابالا يظهر في الزمالك

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كتب- محمد خيري:

بدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وكان الإعلامي خالد الغندور، قال خلال برنامجه عبر قناة المحور، إن شيكابالا انقطع عن التدريبات في الأيام الماضية منذ تعرضه للإصابة في مباراة المصري البورسعيدي.

ووفقا للمركز الإعلامي بنادي الزمالك، خاض "شيكابالا" تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب على هامش ودية الزمالك أمام الرجاء بمطروح، كما أدى تدريبات خفيفة بالكرة برفقة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

يأتي خوض "شيكابالا" للتدريبات التأهيلية في الملعب كمرحلة ثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، بعدما كان يخضع لتدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي في الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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