مدرب فاركو يكشف شرط رحيل لاعبهم إلى الزمالك في يناير

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني لفريق فاركو أحمد خطاب موقفه وناديه من رحيل اللاعب محمود جهاد لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وقال خطاب في تصريحات لقناة صدى البلد، مساء الإثنين، إنه ومسؤولو ناديه لن يقفوا أمام طريق أي لاعب يلتقى فرصة جيدة للرحيل ولكن يجب أن يكون العرض مناسبًا للنادي ولقدرات اللاعب.

وردّ مدرب فاركو عن موقفه من اهتمام الزمالك بضم اللاعب:"الكل يثق في أنني لن أقف في طريق أحد، أتمنى لكل لاعب الحصول على الخطوة الأفضل له وللنادي".

اللاعب صاحب الـ23عاماً خاض مع فاركو خلال الموسم الجاري 4 مباريات بالدوري سجل خلالها هدفين.

جهاد الذي ينشط بمركز خط الوسط المدافع كان قد انضم في موسم 21/22 لصفوف فاركو على سبيل الإعارة من النجوم قبل أن يشتري تعاقده نهائيًا.

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