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ردّا على الانتقادات.. رياض محرز: لست ميسي

11:44 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي
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    رياض محرز لاعب الأهلي السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر النجم الجزائري بصفوف أهلي جدة السعودي، رياض محرز الانتقادات التي توجه له.

وقال محرز خلال تصريحات صحفية له عقب تعادل فريقه بهدفين لمثلهما أمام استقلال طهران الإيراني، مساء أمس الإثنين بدوري أبطال آسيا للنخبة:"أنا لست ميسي لأستلم الكرة ثم ألعب بمفردي".

وأضاف اللاعب الجزائري الدولي:"إذا لعب الفريق بشكل جيد، سأكون جيدًا".

صاحب الـ 33 عاماً كان قد انضم لصفوف أهلي جدة في يوليو 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك محرز خلال الموسم الجاري بقميص الأهلي في 19 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه.

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