"انتصار لا ينسى وتريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة الدوري

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنبي غداً، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 52، التي تجمع بين المارد الأحمر ونظيره إنبي، في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها الفريقين معاً، في 51 مباراة من قبل.

وخلال 51 مباراة سابقة، جمعت بين النادي الأهلي ونظيره إنبي، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 37 مباراة، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات فقط وحضر التعادل في 9 مباريات بين الفريقين.

ويعود تاريخ أول مواجهة بين الأهلي وإنبي، إلى 10 يناير عام 2003، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري وانتهت لصالح الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ومن أشهر المباريات التي جمعت بين الأهلي وإنبي، هي مباراة الدور الثاني بالدوري المصري موسم 2002-2003، التي انتهت بفوز إنبي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب سيد عبد النعيم.

وساهم هذا الفوز بشكل أساسي، في تغيير وجهة لقب الدوري في هذه النسخة، حيث كان يحتاج الأهلي للفوز لحصد لقب البطولة، إلا أن هذه الهزيمة منحت نادي الزمالك اللقب.

ونجح لاعبو النادي الأهلي في تسجيل 93 هدفاً في مرمى إنبي، فيما تلقت شباكهم 42 هدفاً.

ويأتي محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، في صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معاً، بالتساوي مع زميله السابق بالفريق محمد بركات.

وأكثر لاعبي الجيل الحالي تسجيلاً للأهداف في مباريات الفريقين معاً، هو نجم النادي الأهلي علي معلول، إلا أنه يغيب عن مباراة الغد بسبب الإصابة التي يعاني منها.