إعلان

إيران: سننتقم للدماء الطاهرة للقائد الشهيد والقادة البواسل

كتب : محمد أبو بكر

06:54 م 12/03/2026

الجيش الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإيراني، عزمه الانتقام للدماء الطاهرة للقائد الشهيد وللقادة البواسل، مؤكدين أن رد الفعل سيكون حازمًا ويجعل أعداء إيران يندمون على أفعالهم في المنطقة.

وأكد الجيش الإيراني، أنهم جددوا العهد والولاء لقائد الثورة الإسلامية، وأنهم تلقوا تعليماته وأوامره بتنفيذها بإخلاص تام، في إطار التزامهم التام بالدفاع عن مصالح البلاد، بحسب وكالة تسنيم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت بيانًا، أكدت فيه أنه لا يمكن مطالبة طهران بضبط النفس بينما تواجه تهديدات أعدائها.

وأشارت الخارجية إلى أن إيران تدافع عن نفسها في إطار ما وصفته بالحق المشروع لحماية سيادتها وأمنها الإقليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
أخبار المحافظات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حوادث وقضايا

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
تعتمد على مفاعلات نووية.. بيان أمريكي بشأن حريق حاملة الطائرات جيرالد فورد
شئون عربية و دولية

تعتمد على مفاعلات نووية.. بيان أمريكي بشأن حريق حاملة الطائرات جيرالد فورد
من شر الجوكر إلى عدل باتمان.. مراحل تطور علاقة عمرو ونجله في "إفراج"
دراما و تليفزيون

من شر الجوكر إلى عدل باتمان.. مراحل تطور علاقة عمرو ونجله في "إفراج"
تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
سفرة رمضان

تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا