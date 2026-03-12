أعلن الجيش الإيراني، عزمه الانتقام للدماء الطاهرة للقائد الشهيد وللقادة البواسل، مؤكدين أن رد الفعل سيكون حازمًا ويجعل أعداء إيران يندمون على أفعالهم في المنطقة.

وأكد الجيش الإيراني، أنهم جددوا العهد والولاء لقائد الثورة الإسلامية، وأنهم تلقوا تعليماته وأوامره بتنفيذها بإخلاص تام، في إطار التزامهم التام بالدفاع عن مصالح البلاد، بحسب وكالة تسنيم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت بيانًا، أكدت فيه أنه لا يمكن مطالبة طهران بضبط النفس بينما تواجه تهديدات أعدائها.

وأشارت الخارجية إلى أن إيران تدافع عن نفسها في إطار ما وصفته بالحق المشروع لحماية سيادتها وأمنها الإقليمي.