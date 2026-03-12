ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهم في المخدرات عن طريق كيانات وهمية في الشقق والسيارات

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قيام 3 عناصر جنائية بغسل 100 مليون جنيه أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت التحريات أن العناصر أخفت نشاطه المشبوه عن طريق إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.