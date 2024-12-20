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"0 تسديد وفقد الكرة 11 مرة".. أرقام مصطفى شلبي ضد سيراميكا كليوباترا

12:05 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الزمالك مع سيراميكا كليوباترا

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كتبت-هند عواد:

تعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وحصل إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا، على جائزة رجل المباراة، بتقييم 7.9/10، إذ أنه شارك في 68 دقيقة وسجل هدفا لفريقه.

وعلى الجانب الآخر، كان عبدالله السعيد أفضل لاعبي الزمالك، بتقييم 7.5/10، يليه أحمد السيد زيزو بتقييم 7.3/10.

ووفقا لموقع "Sofascore"، كان مصطفى شلبي أسوأ لاعبي الزمالك في المباراة، إذ أنه حصل على تقييم 6.6/10، وجاءت إحصائياته كالآتي:

لعب 64 دقيقة

0 أهداف

0 مساهمات

لمس الكرة 43 مرة

التمريرات الصحيحة 26/31 (84%)

0 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

0/2 محاولة مراوغة

3/7 فوز بالالتحامات الأرضية

2/2 فوز بالالتحامات الهوائية

1 أخطاء

فقد الكرة 11 مرة

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الزمالك سيراميكا كليوباترا مصطفى شلبي
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