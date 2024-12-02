"رمضان مالوش في الكلام ده".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مدير كرة جديد في الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن وجود مدير كرة جديد، خلال الفترة المقبلة، في ظل تواجد محمد رمضان المدير الرياضي الحالي.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "هقولكم كلمتين على كابتن محمد رمضان وأفهموهم زي ما انتم عاوزين، الكابتن رمضان مش عاوز المنصب الحالي ومسعاش ليه، بالعكس هو وافق فقط عشان النادي الاهلي".

أضاف: "الكابتن رمضان حاليا بيجهز لائحة محترمة، وعرض جزء منها على اللاعبين الكبار، هو عاوز يعمل حاجة جديدة على الأهلي".

وأكمل: "هقولك معلومات، كابتن محمد رمضان، عاوز يجيب حد يكون مع الفريق ملازم ليه في كل مكان، بمثابة مدير كرة، وهو مدير رياضي، لأنه مبيقعدش كتير في المران وبيكون أكتر الوقت في مكتبه".

وأتم تصريحاته: "محمد رمضان معندوش حب الظهور ولا اللقطة، مالوش في الكلام ده، هو يبحث حاليا عن شخصية يراها قوية، يستطيع القيام بمهام مدير الكرة وله فكر يفيد النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

اقرأ أيضا:

"معنديش تفسير للي حصل".. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والبنك

مواعيد مباريات اليوم