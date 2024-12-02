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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراتي الزمالك وبيراميدز

10:52 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    مران فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    لاعبو فريق بيراميدز
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كتب- مصراوي:

تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الدوري المصري الممتاز، للجولة الرابعة، لموسم 2024\2025، وسوف تنقل عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام اليوم ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر قناة "أون تايم سبورتس.

ويلتقي المصري أمام بيراميدز، وبتروجيت مع فاركو في الخامسة، بينما يلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة على ملعب الأخير في الثامنة مساء.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

-التردد: 11861

-معامل الاستقطاب: افقي

-جودة القناة: HD

-معدل الترميز: 27500

-القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2

-التردد: 10853

-معامل الاستقطاب: افقي

-جودة القناة: HD

-معدل الترميز: 27500

-القمر الصناعي: النايل سات

وكان الأهلي تعادل أمس أمام البنك الأهلي سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، ورفع رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

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