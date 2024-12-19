موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

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أقيم اليوم الخميس، ثلاث مباريات قوية في افتتاحية الجولة الخامسة من الدوري المصري، والتي شهدت العديد من المفاجآت، ليشتعل جدول الترتيب منذ الأسابيع الأولى للمسابقة المحلية.

وانتهت المباراة الافتتاحية للجولة الخامسة بين فريقي المصري البورسعيدي وحرس الحدود بالتعادل السلبي، ليفقد أبناء المدينة الباسلة نقطتين هامتين في صراعه على مقدمة الدوري.

بينما كانت المباراة الثانية في الجولة الخامسة بين فريقي طلائع الجيش وبتروجيت، والتي شهدت فوز الفريق البترولي بهدف نظيف.

واختتمت مباريات اليوم الخميس، بمواجهة قوية جمعت بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرفض الفارس الأبيض هدية تعادل حرس الحدود والمصري للإنفراد بصدارة الجدول

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم الخميس كالتالي:

المركز الأول.. المصري البورسعيدي 11 نقطة

المركز الثاني.. الزمالك 10 نقاط

المركز الثالث.. الأهلي 8 نقاط

المركز الرابع.. سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

المركز الخامس.. بيراميدز 7 نقاط

المركز السادس.. فاركو 7 نقاط

المركز السابع.. الاتحاد السكندري 7 نقاط

المركز الثامن.. طلائع الجيش 7 نقاط

المركز التاسع.. زد 5 نقاط

المركز العاشر.. سموحة 5 نقاط

المركز الحادي عشر.. بتروجيت 5 نقاط

المركز الثاني عشر.. إنبي 4 نقاط

المركز الثالث عشر .. الإسماعيلي 4 نقاط

المركز الرابع عشر .. غزل المحلة 4 نقاط

المركز الخامس عشر.. الجونة 3 نقاط

المركز السادس عشر.. مودرن سبورت 3 نقاط

المركز السابع عشر .. البنك الأهلي نقطتين

المركز الثامن عشر .. حرس الحدود نقطتين