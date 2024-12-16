"إعادة ترتيب الأوراق".. أول طلب لجروس في الزمالك

أرقام مُشجعة وبطولتين.. ماذا قدم جروس مع الزمالك في الولاية الأولى؟

كتب- محمد خيري:

كشف جمال الغندور عن أول طلب للسويسري كريستيان جروس بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ووصل جروس إلى القاهرة أمس الأحد، للاتفاق على تولي تدريب الزمالك، وحضر مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، على أن يقود أول مران للأبيض اليوم الإثنين.

وقال خلال برنامج ستاد المحور إن جروس طلب الاطلاع على لائحة فريق الكرة لدراستها جيداً واستخدامها في خطته ضمن إعادة ترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء.

واختتم : "ستجمع جلسة خلال الساعات المقبلة بين عبد الواحد السيد مدير الكرة وجروس حتى يتمكن الأخير من الاطلاع على لائحة المكافآت والعقوبات".

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