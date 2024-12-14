رضا عبد العال: "جوميز أقل من العادي وهيقعد شهرين في الفتح وهيمشي"

"بينها مكافأة السوبر الأفريقي".. أسباب رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك

الزمالك بالزي التقليدي ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الزمالك السابق رضا عبد العال عن رحيل البرتغالي جوميز عن صفوف نادي الزمالك إلى نادي الفتح السعودي.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات خاصة "لمصراوي"إن جوميز مدرب فوق العادي هو عمل ايه مع الزمالك اصلاً كان بيلعب ماتش في الكونفيدرالية وكسبه بالعافية والسوبر الأفريقي جه من عند ربنا".

وأضاف أن جوميز مش هيكمل شهرين في الفتح السعودي وده تصريح مني وأنا قده ده تغيراته فضيحة مدرب معندوش فكره والله ده كابتن طارق مصطفى أقده 100 مرة".

وأكد، أن الناس اللي مش فاهمة وعاوز تكسب وخلاص تقولك ده مدرب جامد وعظيم عشان كسب ماتش ضد الأهلي في السوبر لكن اللي بيفهم كورة هيقولك ده مدرب فاضي.

واختتم: "تركي الشيخ لو عاوز يجيب كريستيانو رونالدو الأهلي هيجيبه طبعاً ده جاب أحرف لاعبى في العالم في الدوري السعودي".

ويلتقي الأهلي اليوم باتشوكا في مباراة تقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.