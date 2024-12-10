"حسين لبيب سيتواصل معه".. عضو إدارة الزمالك يكشف تطورات ملف تجديد عقد جوميز

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كتب ـ مصطفى الجريتلي

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن تطورات ملف تجديد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لفريقهم جوزيه جوميز.

وقال المندوه خلال تصريحات لقناة الزمالك مساء الإثنين:"سنجدد التعاقد مع جوميز بإجماع المجلس ومن سيتواصل معه هو حسين لبيب".

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أنهم يسعون لتجديد التعاقد مع جوميز وعدد آخر من اللاعبين.

وأتم المندوه تصريحاته بقوله:"أتذكر أننا تسلمنا النادي وخزينته بها 2 مليون جنيه فقط بجانب الحجز على أرصده النادي وكان فريق الكرة بالمركز 11 بخلاف المديونيات".

وكان نادي الزمالك قد أعلن في شهر فبراير الماضي التعاقد مع جوزيه جوميز لمدة موسم ونصف بعد فترة مؤقتة قادها معتمد جمال بعد رحيله المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

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