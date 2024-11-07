أول تعليق من ياسر عبد الرؤوف بعد تعيينه رئيساً للجنة الحكام

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"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب - يوسف محمد:

علق ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، على قرار تعيينه في منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا بد من التكاتف بين كل الأطراف المعنية بالرياضة في مصر، لتحقيق نجاح عنصر التحكيم في مصر، لجنة الحكام تمر بظروف صعبة للغاية في الوقت الحالي".

وأضاف: "سوف نعمل خلال الفترة المقبلة مع باقي أعضاء لجنة الحكام، على تطوير لجنة الحكام باعتبارهم الحلقة الأهم في المنظومة".

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن إقالة لجنة الحكام وتعيين لجنة جديدة، برئاسة ياسر عبد الرؤوف وعضوية كلاً من "توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج".

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